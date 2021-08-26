الملك يتسلم أوراق اعتماد ثلاثة عشر سفيراً جديداً لدى المملكة

تسلم الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في احتفال جرى في قصر الصخير امس الثلاثاء، أوراق اعتماد ثلاثة عشر سفيراً جديداً لدى البحرين.

موقع تابناك الإخباري_ونشرت الرئاسة البحرينية بيانا اعلنت فيه اسماء السفراء الجدد وهم كل من "فاختانغ جاوشفيلي سفير جورجيا، سيسوناي نغفونغسي سفير جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، فو فييت زونغ سفير جمهورية فيتنام الإشتراكية، أنيبال غوميس توليدو سفير الولايات المتحدة المكسيكية، ماريانا نيسيلا سفيرة جمهورية فنلندا، ونغ تشاو مينغ سفير جمهورية سنغافورة، شوكت علي سودهن سفير جمهورية موريشيوس، سيد علي ولد سيد علي سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية، باتريك سيمونيت سفير الإتحاد الأوروبي، لورانس ويستهوف سفير مملكة هولندا، محمد خليل سفير جمهورية المالديف، فرانسيسكو ماورو برازيل دي أولاندا سفير جمهورية البرازيل الإتحادية، هون هان سفير مملكة كمبوديا."