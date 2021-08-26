ترودو عقب مجموعة السبع: القوات الكندية مستعدة للبقاء في أفغانستان إلى ما بعد 31 آب/ أغسطس

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن زعماء مجموعة الدول السبع اتفقوا اليوم الثلاثاء على ضرورة الضغط على حركة طالبان للسماح بإجلاء المواطنين بعد الموعد النهائي المحدد للانسحاب في 31 آب/ أغسطس.

موقع تابناك الإخباري_وقال: "لدى المجتمع الدولي بعض التوقعات والمطالب الواضحة جدًا من طالبان إذا كانوا يريدون حتى التعامل معها بشكل بناء وإيجابي، سواء كان ذلك من الناحية المالية أو من حيث الأمن الغذائي".

وأضاف ترودو: "نحن نعلم أن الوصول إلى مطار كابل الآن وتمكن الناس من مغادرة البلاد في الأسابيع المقبلة سيكونان مهمين للغاية"، لافتا إلى أن القوات الكندية مستعدة للبقاء في أفغانستان إلى ما بعد 31 آب/ أغسطس.

وكانت قمة مجموعة السبع بشأن أفغانستان، أعربت عن قلقها إزاء الأوضاع فيها، داعية إلى استعادة الهدوء وضمان الأمن للأفغان والأجانب.

وكان المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، أعلن في وقت سابق اليوم، أن الحركة أغلقت الطريق المؤدي إلى مطار كابول، مشيرا إلى "أننا لا نسمح بالمرور إلا للأفراد الأجانب".