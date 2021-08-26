رئيس حكومة الاحتلال يغادر إلى واشنطن في محاولة للتوصل إلى موقف مشترك بشأن إيران

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى واشنطن الثلاثاء لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن بهدف "إعادة العلاقات الى سابق عهدها" وللتوصل إلى موقف مشترك بشأن إيران.

موقع تابناك الإخباري_وأدلى بينيت قبيل توجهه إلى واشنطن بتصريحات صحفية، قائلاً: "أتجه الآن إلى مدينة واشنطن لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي هو صديق قديم وصديق حقيقي لإسرائيل".

وأضاف، أنه من المقرر أن يلتقي يوم الأربعاء بكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، بمن فيهم وزير الخارجية ووزير الامن.

وأشار رئيس حكومة الاحتلال في تصريحاته، "سنتناول العديد من الجبهات، وعلى رأسها الجبهة الإيرانية، ولا سيما البرنامج النووي الإيراني والتقدم على مدار السنتين أو السنوات الثلاث الماضية. وسنتحدث عن الخطط المعنية بكبح هذا البرنامج بشكل خاص".

وتابع، "سنعالج عدة إجراءات ضرورية للحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي وإلى جانب ذلك سنتناول كذلك مجالات الاقتصاد وبالطبع مكافحة كورونا."

وسيحاول بينيت في أول زيارة له منذ توليه منصبه في حزيران/يونيو، إصلاح العلاقات مع الرئيس الديموقراطي جو بايدن خلال لقاء يجمعهما الخميس، بعدما كانت العلاقة متوترة في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو المعروف عنه تفضيله الحزب الجمهوري علنا.

وأقلعت طائرة بينيت عصر الثلاثاء مع الوفد المرافق له، وقال موظفوه "إنه أصغر من المعتاد لتقليل المخاطر الصحية". ولم ترافقه زوجته غيلات في أولى زياراته الرسمية.