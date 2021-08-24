مناورات بحرية ايرانية روسية صينية مشتركة تجري في غضون الاشهر القادمة

وكانت ايران قد شاركت قبل فترة في الاستعراض العسكري الكبير لمناسبة يوم القوة البحرية الروسية في ميناء سان بطرسبورغ.

اعلن السفير الروسي في طهران ليفان جاغاريان بان مناورات بحرية عسكرية مشتركة ستقام بين ايران وروسيا والصين في الخليج الفارسي نهاية العام الجاري او بداية العام القادم.

ونقلت وكالة "ريانوفوستي" عن السفير الروسي في طهران ان قطعا بحرية من جيوش الدول الثلاث ستشارك في هذه المناورات التي في سياق توفير امن الملاحة البحرية ومكافحة قراصنة البحر.

واضاف: ان روسيا لا تبالغ ولا تسوق الاكاذيب بشان القضايا المتعلقة بحوادث حاصلة لبعض السفن في خليج عمان.

واكد بان بلاده تولي الاهتمام لتحسين العلاقات بين ايران وبعض الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي واضاف: ان روسيا تدرك بان ايران والدول العربية لا تسعى وراء اثارة التوتر.

وفي جانب اخر من تصريحه قال جاغاريان حول التعاون العسكري بين روسيا وايران: انه اثر انتهاء الحظر التسليحي من قبل منظمة الامم المتحدة ضد ايران فان البلدين يجريان الان محادثات حول بيع وشراء المعدات العسكرية.

واضاف: ان التعاون العسكري-الفني بين روسيا وايران يعود الى اكثر من 50 عاما مضى وهو تعاون يشهد نموا بناء على المصالح المتبادلة واهتمام روسيا الخاص بالضرورات الدولية في مجال تجارة الاسلحة.

وتابع السفير الروسي: نظرا لازالة القيود التسليحية التي كانت مفروضة على ايران فقد دخل الجانب الروسي في مفاوضات بناءة مع الشركاء الايرانيين لانجاز صفقات حول المعدات العسكرية.

واوضح جاغاريان بان التمهيدات جارية لاقامة مسابقات ضمن الالعاب العسكرية الدولية "آرمي 2021" في ميناء تشابهار جنوب شرق ايران وقال: انه الى جانب روسيا وايران تشارك في هذه المسابقات ايضا الهند وسوريا وفنزويلا.

وكانت ايران قد شاركت قبل فترة في الاستعراض العسكري الكبير لمناسبة يوم القوة البحرية الروسية في ميناء سان بطرسبورغ.