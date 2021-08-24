آية الله رئيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشار النمساوي

وعلى صعيد اخر، تطرق رئيس الجمهورية الى جائحة كورونا المستجدة؛ مرحبا بتعاون النمسا في سياق توفير اللقاحات المضادة لهذا الوباء وتبنى ابحاث مشتركة ذات الصلة.

أكد الرئيس الايراني آية الله سيد ابراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم الاثنين من المستشار النمساوي سباستيان كورتس " ان تراجع حجم التبادل التجاري بين طهران وفيينا لا يستند الى أي مبدا وليس له أي مبرر منطقي " داعيا الى ضرورة الحفاظ على مصالح البلدين وعدم السماح للمغرضين بتمرير مؤامراتهم الرامية الى المساس بهذه العلاقات العريقة.

وقال رئيسي: ان سجل العلاقات الايرانية - النمساوية طوال 500 عام مضت، يشكل رصيدا ثمينا لمستقبل هذه الاواصر.

وردا على سؤال المستشار النمساي حول موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية من التطورات الاخيرة في افغانستان، قال: لو القينا نظرة على تاريخ افغانستان المعاصر لوجدنا ان هذا البلد لم ينعم يوما بالراحة منذ تدخل الامريكيين في شؤونه.

واضاف الرئيس الايراني : نحن نعتقد بانه يتعين على جميع التيارات الافغانية ان تقف عند انسحاب الولايات المتحدة، باعتباره منعطفا في تاريخ هذا البلد وان تجمع على آلية تضمن سيادة افغانستان.

وتابع : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، تبنت كافة النفقات لايواء المهاجرين الافغان؛ بالرغم من الحظر الجائر الذي تمر به اليوم، وقد واصلت الجهود على الدوام في سياق ارساء السلام والاستقرار داخل افغانستان وهي مستعدة للتعاون مع جميع الدول التي تشعر بالمسؤولية ويهمها امر السلام والهدوء في هذا البلد.

وعلى صعيد اخر، تطرق رئيس الجمهورية الى جائحة كورونا المستجدة؛ مرحبا بتعاون النمسا في سياق توفير اللقاحات المضادة لهذا الوباء وتبنى ابحاث مشتركة ذات الصلة.

من جانبه قال المستشار النمساوي: نحن نأمل بأن تنجح الحكومة الإيرانية الجديدة في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي لشعبها ؛ وعلى الساحة الدولية تبدأ المفاوضات النووية بين طهران والاطراف الاخرى في أسرع وقت ممكن وتنتهي بنجاح.

واعرب "كورتس" وفقا لارنا خلال مباحثاته الهاتفية مع آية الله رئيسي اليوم، عن قلقه بشأن التطورات الاخيرة في افغنستان؛ كما اشاد بكرم الضيافة الذي جسدته ايران حكومة وشعبا فيما يخص ايواء المهاجرين الافغان.

وتطلع مستشار النمسا الى استمرار هذه المشاورات؛ مثمنا دعوة الرئيس الايراني له بزيارة طهران.