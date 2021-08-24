اليمنيون يواصلون تقديم التبرعات للشعب الفلسطيني ضمن حملة "القدس أقرب"

تسلّمت اللجنة المركزية لحملة التبرعات لفلسطين " القدس أقرب "، امس الأحد، من الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي الدفعة الرابعة من تبرعات أبناء الشعب اليمني للشعب الفلسطيني بمبلغ إجمالي أكثر من 84 مليون ريال.

وخلال التسليم أوضح مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان أن حملة "القدس أقرب" مستمرة لدعم إخواننا المجاهدين في فلسطين.

وأشار إلى أن الدفعة الرابعة بلغت 84 مليون و64 ألف و 187 ريال، لافتا إلى أن الحملة مستمرة في تلقي تبرعات المواطنين عبر مكاتب البريد على حساب (1140).

وأكد مدير عام الهيئة وقوف اليمنيين بكافة قواهم الثورية والسياسية والشعبية إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يتحقق النصر على أيدي المقاومين.

بدوره عبر مسؤول الملف الفلسطيني لأنصار الله رئيس اللجنة المركزية لحملة جمع التبرعات "القدس أقرب" حسن الحمران عن شكره لقيادة وموظفي الهيئة العامة للبريد لتعاونهم المستمر في الحملة وجهودهم المتواصلة لإنجاح هذه الحملة التي دعا إليها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.

ولفت إلى أن الدعوة مستمرة لدعم المقاومة في فلسطين على حساب (1140) في البريد وحساب (50000) في البنك المركزي اليمني.

فيما أشاد ممثل حركة الجهاد في اليمن عضو الحملة أحمد عبد الرحمن بركة بتبرعات الشعب اليمني في الحملة، لافتا إلى أن اليمنيين بتبرعاتهم مشاركون في النصر الذي تحقق في معركة سيف القدس الأخيرة.

من جانبه أشار ممثل الجبهة الديمقراطية في اليمن خالد خليفة إلى أن الانتصارات التي تتحقق في فلسطين ما هي إلا امتداد للانتصارات التي يحققها رجال الجيش واللجان الشعبية في اليمن.

المصدر: قناة اليمن الفضائية