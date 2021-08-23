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هنية: سيف القدس منعطف مهم في مسار الصراع مع العدو

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، إن معركة "سيف القدس"، التي اندلعت في أيار/ مايو الماضي، شكّلت "منعطفا مهمّا في مسار الصراع مع العدو الإسرائيلي".
رمز الخبر: ۵۶۰۱۸
تأريخ النشر: 22 August 2021

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك في كلمة فيديو مُسجّلة لهنية، تم بثها خلال مؤتمر بعنوان "سيف القدس بوابة التحرير"، نظّمته رابطة علماء فلسطين بمدينة غزة، بالتزامن مع ذكرى حريق المسجد الأقصى.

ووافق أمس السبت، الذكرى الـ52 لإحراق المسجد الأقصى.

ووقع الحادث في 21 آب/ أغسطس 1969، والتهمت النيران حينها كامل محتويات الجناح الشرقي للجامع القبلي في الجهة الجنوبية من المسجد، بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين.

وأضاف هنية: "معركة سيف القدس أوقفت الجميع أمام محطة غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع العدو".

وأوضح هنية أن "معركة سيف القدس أفشلت الاستراتيجية العسكرية التي اعتمدها جيش الاحتلال خلال السنوات الماضية".

وتابع:" سيف القدس أثبتت أن القدس هي محور الصراع (...) وأن خيار المقاومة هو الخيار الاستراتيجي لتحرير فلسطين، لا المفاوضات ولا الاعتراف".

وأشار هنية إلى أن "معركة سيف القدس أفشلت كل محاولات إضعاف جذوة الارتباط العربي والإسلامي بفلسطين وقضيتها".

وشن كيان الاحتلا الإسرائيلي عدوانا على غزة، استمر 11 يوما، في الفترة ما بين 10 و21 أيار/ مايو الماضي، ما أسفر عن استشهاد وجرح المئات من الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل على العدوان بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية والمدن المحتلة.

         

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