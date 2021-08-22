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رفع سعر صفيحة البنزين 66% ليتضاعف حوالي 6 مرات عن سعرها قبل الأزمة

رفعت السلطات اللبنانية سعر صفيحة البنزين 66%، صباح اليوم الأحد، ليتضاعف حوالي ست مرات عن السعر القديم قبل الأزمة.
رمز الخبر: ۵۶۰۰۷
تأريخ النشر: 22 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وبات سعر صفيحة المحروقات ابتداء من صباح يوم الأحد كالتالي: بنزين 98 اوكتان 133,200 ليرة، بنزين 95 اوكتان 129,000 ليرة، ديزل أويل 101,500 ليرة، قارورة غاز منزلي 90,400 ليرة

وتم التوصل إلى هذه الأسعار مع اعتماد سعر صرف الدولار الأمريكي 8,000 ليرة لشراء المحروقات، علما أن السعر الرسمي للدولار الواحد هو 1,515 ليرة، أما السعر في السوق السوداء فيتعدى الـ20,000 ليرة.

يأتي هذا في وقت اشتدت أزمة المحروقات في لبنان بشكل غير مسبوق، حيث تحولت البلاد إلى "طوابير" طويلة من السيارات التي قد تنتظر لساعات دون الحصول على الوقود، وسط انقطاع شبه تام لمادتي المازوت والبنزين.

ويعيش اللبنانيون معظم ساعات نهارهم على العتمة بغياب المازوت اللازم لتشغيل المولدات الخاصة البديلة عن شركة كهرباء لبنان، فيما بات الحصول على ليتر البنزين أمرا شبه مستحيل إلا من السوق السوداء، حيث يتعدى سعر الصفيحة الحد الادنى للأجور.

وعلى الصعيد الحكومي، تنتظر الأوساط السياسية الاتصالات الدائرة بين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاني والرئيس اللبناني ميشال عون، لتذليل العقبات بعدما فُرملت كل الإيجابيات التي توقعت تشكيل حكومة.

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رفع سعر صفيحة البنزين 66% ليتضاعف حوالي 6 مرات عن سعرها قبل الأزمة
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