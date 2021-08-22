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بايدن يجبر شركات الطيران المدنية على نقل من يتم إجلاؤهم من أفغانستان

وأشار المسؤول إلى أن الطائرات المدنية لن تدخل أفغانستان، لكنها ستنقل بدلا من ذلك من تم إجلاؤهم من القواعد الجوية في مواقع أخرى، بما فيها في الشرق الأوسط وألمانيا.
رمز الخبر: ۵۶۰۰۰
تأريخ النشر: 22 August 2021

قال مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز"، إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت شركات الطيران الأمريكية بأنها قد تصدر أوامر لها للمساعدة في نقل الأشخاص الذين يجري إجلاؤهم من أفغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أحد المسؤولين، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "أمر تحذير" صدر لشركات الطيران يوم الجمعة يبلغها بإمكانية استخدامها، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار.

وأشار المسؤول إلى أن الطائرات المدنية لن تدخل أفغانستان، لكنها ستنقل بدلا من ذلك من تم إجلاؤهم من القواعد الجوية في مواقع أخرى، بما فيها في الشرق الأوسط وألمانيا.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أول من نشر تلك الأنباء.

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