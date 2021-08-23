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سياري: الصناعة الدفاعية الايرانية مؤثرة في المعادلات الاقليمية والدولية

وتمكنت من ان تصبح قدرة رادعة بمستوى الدولة والنقطة المنشودة والمؤثرة في المعادلات العسكرية والسياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي.
رمز الخبر: ۵۵۹۹۷
تأريخ النشر: 22 August 2021

أكد مساعد القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري بان الصناعة الدفاعية للبلاد قد اصبحت قدرة رادعة وبلغت المستوى المنشود والمؤثر في المعادلات العسكرية والسياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي.

ویذکر انه جاء في بيان اصدره الادميرال سياري بمناسبة "يوم الصناعة الدفاعية" في ايران والذي يصادف الیوم الاحد: لاشك ان تقدم الصناعة والقدرة الدفاعية للبلاد بقطعها لاي نوع من التبعية وتحقيقها الاستقلال الكامل رهن بالجهود والجهاد الدؤوب والمستمر للشباب المتخصصين والملتزمين الذين تمكنوا من خلال الاقتداء بثقافة الاسلام السامية وتعاليم مدرسة عاشوراء والاعتماد على مبدأ "نحن قادرون" والثقة بالنفس، توفير ارضية الاكتفاء الذاتي للبلاد للوصول الى القمم الرفيعة للمعرفة والتقدم والتكنولوجيا والمنظومات الدفاعية الحديثة وفي مستوى التصدي للتهديدات التي تواجهها الثورة الاسلامية والجمهورية الاسلامية.

وتمكنت من ان تصبح قدرة رادعة بمستوى الدولة والنقطة المنشودة والمؤثرة في المعادلات العسكرية والسياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي.

واعرب الادميرال سياري عن تعازيه بمناسبة ذكرى استشهاد سيد الشهداء الامام ابي عبدالله الحسين (ع) واصحابه الاوفياء، وحيا ذكرى شهداء الصناعة الدفاعية للبلاد، سائلا الباري تعالى المزيد من التوفيق والنجاح للمسؤولين والعاملين في هذا المجال بزعامة قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة سماحة الامام الخامنئي (مد ظله العالي).

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