الإحتلال يستهدف عدة أهداف في غزة بينها مواقع للمقاومة

شنت قوات الإحتلال الإسرائيلي ليل السبت - الأحد عدوانا على قطاع غزة المحاصر، واستهدفت بالطائرات موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال مخيم النصيرات بالمنطقة الوسطى.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الإحتلال قصفت موقع عرين التابع للمقاومة غرب مخيم النصيرات ب 3 صواريخ، في وقت تصدت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة للطيران الحربي غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأشار إعلام الإحتلال الإسرائيلي إلى أن جيش الاحتلال قرر تعزيز قواته على طول حدود غزة، وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه "وفقا لتقييم الوضع تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية".

وشهد قطاع غزة مسيرة حاشدة في الذكرى الـ 52 لحرق المسجد الأقصى المبارك، عند الحدود الشرقية لقطاع غزة مع الأراضي المحتلة، حيث أصيب 41 فلسطينيا بينهم مصور صحفي، برصاص جيش الاحتلال وقنابل الغاز المسيل للدموع.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، إصابة جندي خلال تعرضه لإطلاق النار على حدود غزة بجراح خطيرة، حيث تم اجلاؤه بواسطة مروحية إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وقالت القناة 13 العبرية إن "الرقابة العسكرية للاحتلال سمحت بالنشر عن إصابة جندي من وحدة المستعربين في حرس الحدود بجروح خطيرة جدًا جراء إطلاق نار عند السياج الحدودي مع غزة اليوم".

من جانبه قال نائب مدير مستشفى كورونا دان شوارزفوكس "إن حالة الجندي المصاب على حدود غزة حرجة جداً، حيث أصيب الجندي بجروح خطيرة في الرأس".