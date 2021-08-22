حلف شمال الأطلسي يؤكد أن الوصول إلى مطار كابل لنقل الرعايا الأجانب والأفغان يعد تحديا كبيرا

نشرت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ما يكفي من الطائرات لنقل الرعايا الأجانب وزملائهم الأفغان من كابل، لكن الوصول إلى مطار كابول يشكل "تحديا كبيرا"، بحسب ما حذر الأمين العام للحلف أمس الجمعة.

موقع تابناك الإخباري_وقال ينس ستولتنبرغ في أعقاب مؤتمر عبر الفيديو لوزراء خارجية دول الحلف، إن عددا من الدول تطلب مزيدا من الوقت لاستكمال عمليات الإجلاء.

وأضاف، "التحدي الكبير يكمن في وضع الناس في تلك الطائرات" وحض طالبان على عدم منع الرعايا الأجانب والأفغان الساعين للمغادرة من الاقتراب من المطار.

وتابع قائلا، "لدينا طائرات أكثر من الناس أو الركاب لأن عملية إيصال الناس "خصوصا الأفغان" إلى المطار وانجاز إجراءاتهم هو الآن التحدي الكبير جداً".

وأشار إلى أن العديد من الحلفاء أكدوا "الحاجة لبذل مزيد من الجهود للوصول إلى مزيد من الأشخاص الموجودين خارج المطار".

وفي أعقاب الاجتماع، أصدرت الدول الثلاثون الأعضاء في الحلف بياناً دعت فيه "من هم في مواقع السلطة في أفغانستان إلى احترام وتسهيل المغادرة الآمنة والمنظمة، ومنها عبر مطار حامد كرزاي الدولي في كابول".

وأضافت "ما دامت عمليات الإجلاء مستمرة، سنواصل تنسيقنا العملاني من كثب عبر الوسائل العسكرية للحلفاء" في المطار.