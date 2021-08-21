وقفة داخل خيمة الاعتصام بسلوان ضد التهجير وهدم البيوت

شارك المئات من الفلسطينيين في وقفة داخل خيمة الاعتصام بسلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك رفضا لسياسة التهجير التي يتبعها الاحتلال بحق المقدسيين .

موقع تابناك الإخباري_وأكد المشاركون في الوقفة على ثباتهم في وجه مخططات الاحتلال التهويدية.

وحاولت قوات الاحتلال استفزاز المشاركين بالوقفة أمام خيمة حي البستان ضد سياسة التهجير القسري بحقهم.

ومنذ نحو عام، يواصل أهالي بلدة سلوان في القدس المحتلة الصمود والثبات في أراضيهم أمام محاولات الاحتلال وما يسمى "سلطة الطبيعة" التابعة له الاستيلاء عليها.

وتواجه 86 عائلة في بلدة سلوان، يزيد عدد أفرادها على 725 فردا خطر الإخلاء من منازلها لصالح جمعية "عطيرات كوهانيم" الاستيطانية الإسرائيلية التي تقول إن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل العام 1948 وهو ما ينفيه السكان.

وتفيد تقديرات إسرائيلية وفلسطينية بوجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة وعشرات البؤر الاستيطانية.