باسيل: نسأل اذا كان بقاؤنا في مجلس النواب لا يزال مجديا وبري يرد: من يريد أن يستقيل فليستقل

قال النائب جبران باسيل "إن كل ما يجري هو نتيجة الكيدية السياسية وخصوصا في ما يتعلق بملف الكهرباء".

موقع تابناك الإخباري_ورأى باسيل في تصريح له بعد الجلسة النيابية اليوم الجمعة، أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتخذ قرارا فرديا ونحن على مسافة أيام من انفجار بسبب أزمة المحروقات بين 3 و5 أيام وعلينا التدخل".

وأضاف، "إن اجتماع مجلس النواب شكلا يعني تخلي المجلس عن دوره وعندها نسأل كأقلية إذا كان بقاؤنا فيه ما زال مجديا، او اذا صار لازما تقصير ولايته واجراء انتخابات مبكرة".

ورد الرئيس برّي على النائب باسيل بالقول، "ما حدا يهدد المجلس النيابي ومن يريد ان يستقيل فليستقل". لا اقبل بأي تهديد للمجلس النيابي على الاطلاق ".

ودعا الرئيس بري "لإعلان حال طوارئ صحية يسمح من خلالها للمستشفيات باستيراد احتياجاتها الطبية والدوائية وان يتم وضع حد لكارتيلات الدواء ".