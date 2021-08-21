وزارة الدفاع التركية تنشر فيديو قصف مدينة سنجار العراقية

نشرت وزارة الدفاع التركية، امس الخميس، مقطع فيديو لعملية عسكرية جوية في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى شمالي العراق.

موقع تابناك الإخباري_وأكدت الوزارة في نص مرفق مع الفيديو توجيه "ضربة قاصمة أخرى لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية. تم تحييد 10 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني في مدينة سنجار العراقية"..

تعداد بازدید : 23 کد ویدیو دانلود الفيلم الأصلي <div id="video-display-embed-code_70707" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/ar/news/play/embed/55906/70707?width=400&height=300"></script></div>

وأضافت: "أينما كانوا، دمرنا أوكار الإرهابيين، نحن ندمرهم وسنواصل تدميرهم".

ودان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي الأربعاء، القصف الذي تعرض له قضاء سنجار خلال اليومين الماضيين، لكنه لم يشر إلى تركيا.

يذكر أن الطيران التركي شن خلال اليومين الماضيين هجمات على قضاء سنجار أودت بحياة عددا من المقاتلين في قوات حماية سنجار "يبشه".