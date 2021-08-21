وزارة الدفاع التركية تنشر فيديو قصف مدينة سنجار العراقية

موقع تابناك الإخباري_وأكدت الوزارة في نص مرفق مع الفيديو توجيه "ضربة قاصمة أخرى لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية. تم تحييد 10 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني في مدينة سنجار العراقية"..
وأضافت: "أينما كانوا، دمرنا أوكار الإرهابيين، نحن ندمرهم وسنواصل تدميرهم".
ودان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي الأربعاء، القصف الذي تعرض له قضاء سنجار خلال اليومين الماضيين، لكنه لم يشر إلى تركيا.
يذكر أن الطيران التركي شن خلال اليومين الماضيين هجمات على قضاء سنجار أودت بحياة عددا من المقاتلين في قوات حماية سنجار "يبشه".