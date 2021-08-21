النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۷۸مشاهدات
‍ پ

لافروف: نرحب بدعوة طالبان لإطلاق الحوار السياسي ونشجع الأطراف الأفغانية على تحقيق ذلك

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا ترحب ببيان حركة طالبان بشأن استعدادها للدخول في حوار مع القوى السياسية الأخرى في أفغانستان.
رمز الخبر: ۵۵۸۹۸
تأريخ النشر: 20 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش امس الخميس في موسكو، إن روسيا مستعدة لاستئناف العمل في "صيغة موسكو" حول أفغانستان، التي لديها احتمالات أكبر للحفاظ على حوار وطني في أفغانستان.

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن "حركة طالبان لا تسيطر على كافة المناطق.. نسمع تركز المعارضة في بعض المناطق.. نشهد سيطرة شبه كاملة لطالبان على العاصمة الأفغانية.. الموقف الروسي ما زال ثابتا (تجاه الأزمة الأفغانية) ندعم التشاور من أجل الحوار الوطني لكافة الاطراف الأفغانية من أجل تقرير مصير أفغانستان".

وأكد لافروف: "نرحب بموقف طالبان الداعي لإطلاق الحوار السياسي ونشجع الأطراف على تحقيق ذلك ..الاوضاع الحالية توحي بضرورة البدء بهذه التشاورات".

وأضاف أن "روسيا ستشجع بكل طريقة ممكنة الحوار بين طالبان والقوى السياسية الأخرى في أفغانستان، وتسعى إلى ترجمته إلى أفعال ملموسة".

وفي جانب آخر من تصريحاته، لفت وزير الخارجية الروسي إلى إن الحكومة الأفغانية لم تسع إلى تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالحوار مع حركة طالبان، وقال : "الحكومة الأفغانية والرئيس (أشرف غني) لم تجتهد في تنفيذ الاتفاقات. ما حدث هو ما حدث. عندما لا يستطيع السياسيون العمل بشكل فعال، تزداد مخاطر إغراء الحل العسكري".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ماليزيا..تعيين إسماعيل صبري يعقوب رئيسًا للوزراء
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: مواجهة الحملات ضد المقاومة تواجه بالوعي
مئات الفلسطينيين يقيمون صلاة الجمعة داخل خيمة الاعتصام بسلوان
وقفة داخل خيمة الاعتصام بسلوان ضد التهجير وهدم البيوت
مصلون يؤدون صلاة الجمعة فوق أراضيهم المهددة بالاستيلاء في مسافر يطا بالخليل
وقفة قبلية وفعالية ثقافية في مديرية حبيش بمحافظة إب إحياءً لذكرى عاشوراء
لأول مرة.. باص يتحول إلى سينما متنقلة تجوب غزة
مسيرة نسائية في العاصمة صنعاء إحياء لذكرى عاشوراء
آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في الحرم الإبراهيمي رفضا لاجراءات الاحتلال
مديرية العدين بمحافظة إب تشهد فعالية ثقافية إحياءً لذكرى عاشوراء
أنباء عن احتجاز واختفاء مسؤولين سابقين في حكومة غني وإعدام آخر من قبل طالبان
الاحتلال يعتقل مواطنين خلال وقفة منددة بالاستيطان في مسافر يطا بالخليل
بوتين وميركل حول سيطرة طالبان على أفغانستان: علينا التعاطي مع الأمر الواقع
الشيخ قبلان: إعلان السيد نصرالله بشأن المحروقات قرار سيادي
باسيل: نسأل اذا كان بقاؤنا في مجلس النواب لا يزال مجديا وبري يرد: من يريد أن يستقيل فليستقل
كاريكاتير:على مرمى حجر!
مترجم: سقوط الامبراطورية الأمريكية
حماس تدعو الشباب للمشاركة بالمسيرات الحاشدة السبت
إعلام إسرائيلي: نصر الله وسّع معادلة الرّدع.. سيتعيّن علينا دراسة جدوى اعتراض السفينة
الحكومة المغربية تشترط الحصول على جواز التلقيح للتنقل بين المدن
تظاهرات في كابول في ذكرى الاستقلال تندد بسيطرة طالبان
إسلام آباد تحيي العاشر من محرم بمسيرات حاشدة
مسيرات حاشدة في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية إحياء لذكرى كربلاء
وزارة الدفاع التركية تنشر فيديو قصف مدينة سنجار العراقية
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني في محافظة حمص
الأمين العام يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في إثيوبيا
نجل القائد الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود: سأقوم بثورة جديدة ضد "طالبان"
لبنان يقدم شكوى أممية عاجلة ضد "إسرائيل"
وزيرة خارجية ليبيا تثمن الدعم الروسي لخروج "المرتزقة" من بلادها
غوتيريش: مستعد لمحادثة "طالبان" وآمل بتشكيل حكومة أفغانية شاملة