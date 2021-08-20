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بعد ساعات على خطاب السيد نصرالله..

الإدارة الأمريكية توافق على استجرار لبنان الطاقة عبر سوريا

أبلغت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، الرئيس ميشال عون قرار الإدارة الأميركية بمساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا عن طريق الغاز المصري.
رمز الخبر: ۵۵۸۷۶
تأريخ النشر: 19 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وفي اتصال هاتفي أجرته شيا مع الرئيس عون بعد ظهر اليوم الخميس، أعلنت السفيرة الأمريكية أنه سيتم تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولاً الى شمال لبنان.

وأكدت شيا، أن "المفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز".

ويأتي القرار الأمريكي بعد ساعات من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وإعلانه إبحار سفينة وقود إيرانية خلال ساعات على لبنان في ظل ازمة الوقود المستفحلة التي تهدد استمرار الحياة فيه.

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