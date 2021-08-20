حزب الله يحيي يوم عاشوراء بمجالس حسينية في الضاحية والمناطق

انطلق إحياء مراسم العاشر من محرم ذكرى شهادة الامام الحسين (ع) الذي يقيمه حزب الله بمجالس عزاء مركزية في الضاحية الجنوبية لبيروت والمناطق، على أن تختتم المراسم بإطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عند التاسعة صباحاً.

موقع تابناك الإخباري_وتوافد المعزون منذ ساعات الفجر الأولى إلى المجالس الحسينية المركزية في الضاحية والمناطق لإحياء يوم عاشوراء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي (ع) وأصحابه وأهل بيته، في واقعة الطف.

وتقام المراسم في جميع دول وعواصم العالم بحضور حاشد، حيث يتلو المؤمنون سيرة سيد الشهداء (ع)، ويخرجون في مسيرات ويرددون اللطميات من وحي المناسبة.

ويحيي المسلمون حول العالم كل عام ذكرى استشهاد الامام الحسين بن علي (ع) مع أهل بيته وأصحابه، وسبي نسائه، في واقعة الطف بكربلاء سنة 61 للهجرة (680 ميلادي)، ويستمر الإحياء طوال الأيام العشرة الاوائل من شهر محرم، على ان يتم إحياء يوم العاشر بقراءة المصرع الحسيني وإقامة المسيرات الحاشدة.

وألغيت المسيرات العاشورائية في لبنان للعام الثاني على التوالي بسبب المحاذير الصحية التي يفرضها وباء كورونا.

وتسبب وباء كورونا في الحد من بعض أو كل المراسم في الدول التي تشهد تفشيا للفيروس، حيث تقام المجالس الحسينية مع مراعاة الظروف الصحية والتوصيات الطبية الخاصة بكل بلد.