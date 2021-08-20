وزيرة الطاقة السابقة: لا وجود لقانون لبناني يمنع استيراد النفط من إيران

أكدت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني أن وصول الفيول العراقي مسألة وقت، والمشكلة ليست بالاستيراد إنما بالفيول نفسه فهو يحتاج إلى عملية تبادل مع فيول آخر قابل للاستخدام في لبنان عن طريق طرح مناقصة للشركات التي تستطيع أن تقوم بعملية المبادلة،مشيرة إلى أن وزارة الطاقة تنجز معاملات المناقصات واستدراج العروض.

وفي حديث لموقع تابناك للأخبار، تناولت البستاني موضوع استيراد النفط من إيران، قائلة "إن لبنان لا يمانع استقدام النفط من أي بلد كان والمهم هو الخروج من الأزمة الحالية".

وأشارت وزيرة الطاقة السابقة إلى أنه "لا يوجد في لبنان أي قانون يمنع استيراد النفط من إيران، أو من أي بلد آخر، ولكن بموجب عروض شفافة وقانونية".

*وزيرة الطاقة السابقة: كل المنظومة السياسية تحقق أرباحا طائلة جراء أزمة الكهرباء

علقت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني على قرار حاكم مصرف لبنان المركزي رفع الدعم عن المحروقات في لبنان بتاريخ 11 آب/أغسطس الجاري، قائلة "إن المشكلة الأساسية تمكن برفع الدعم بشكل كلي مباشرةً"، مشيرة إلى أن الطريقة الأفضل هي دعم شراء الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان".

وأشارت البستاني في حديث لموقع تابناك للاخبار، إلى أن "كل الافرقاء السياسيين من رئيس الحكومة السابق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري بالإضافة إلى حركة أمل وحزب القوات اللبنانية هم من جاهروا بعرقلة خطة الكهرباء التي طرحها وزراء التيار الوطني الحر الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة والمياه، تحت مسمى "نكد سياسي".

وشددت البستاني أن كل المنظومة السياسية تحقق أرباحا مالية كبيرة جراء أزمة الكهرباء والإبقاء على المولدات التي هي عبارة عن "مافيا" بحسب تعبيرها، موضحةً أن مليارين دولار سنويًا تدفع كفيول للمولدات في حين أن هذه المبالغ تكفي لتفعيل خطة كهرباء لبنان بكل فروعها تستطيع من خلالها الدولة أن تجني أرباحا أن تضاهي أرباح سائر شركات الكهرباء العالمية.

من جهتها، أعلنت قيادة الجيش إنه نتيجة الكشف على محطات المحروقات وعمليات الدهم التي أجرتها وحدات الجيش بتواريخ 14 و15 و16 آب/ أغسطس، انه تمت مصادرة 4392725 ليترا من البنزين و2212140 ليترا من المازوت.

وألزم أصحاب الكميات المضبوطة ببيع 4,349,865 ليترا من البنزين و1,671,737 ليترا من المازوت إلى بعض المستشفيات والأفران وشركة كهرباء زحله، وبتوزيع 2300 ليتر من البنزين و279300 ليتر من المازوت مجانا على عدد من المواطنين والمؤسسات، مشيرة إلى أنه تمت مصادرة 40560 ليترا من البنزين و261103 ليترات من المازوت لصالح الجيش.

*وزيرة الطاقة السابقة: استيراد الفيول أوفر من استيراد المازوت لصالح المولدات الخاصة

أكدت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني أن استيراد الفيول لتشغيل معامل مؤسسة كهرباء لبنان أوفر بنسبة 30% من استيراد المازوت لمولدات الكهرباء الخاصة وهذا موثق بالأرقام.

وفي حديث لموقع تابناك للأخبار، أوضحت البستاني أن السبب وراء عدم الإتجاه لتعزيز كهرباء لبنان معروف، وهو لمصلحة المنظومة المتحكمة بالقرار والتي تحمي المستفيدين من بقاء الحال كما هو عليه.