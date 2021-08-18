اطلاق نار في منطقة الكفاءات وإحراق محطة وقود

اندلعت مواجهات بين الجيش اللبناني ومجموعات من آل زعيتر، قرب محطة جبل عامل في منطقة الليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت.

موقع تابناك الإخباري_وبدأ إطلاق النار على عناصر الجيش، بعد توقيفهم أحد الأشخاص من آل زعتير، ثم ما لبث أن قام أقرباؤه بإطلاق النار بشكل كثيف، وبتكسير دوار الكفاءات والدخول الى الجامعة اللبنانية، بهدف تخريب محتوياتها وذلك بعد ان انسحب الجيش من المكان.

وقام أفراد من آل زعيتر، بإحراق محطتي جبل عامل، قبل أن يقوم فوج الإطفاء بإخماد النيران.

وتحدثت الأنباء أن الإشكال وقع على خلفية مصادرة الجيش كميات من البنزين.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام عن سقوط جرحى في اشكال تطور الى اطلاق نار كثيف في محطة وقود بمنطقة الكفاءات، وأضافت أن مجموعات من الأشخاص قطعت محيط مستديرة الكفاءات والشوارع المتفرعة منها بالاطارات المشتعلة.