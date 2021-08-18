السيسي يتبادل مع وزير خارجية اليابان وجهات النظر بشأن التطورات في أفغانستان

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس الاثنين وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، والسفير الياباني بالقاهرة ماساكي نوكي، وتم بحث تطوير التعاون في المجالات التنموية والاستثمارية.

موقع تابناك الإخباري_وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن السيسي رحب بزيارة المسؤول الياباني للقاهرة، طالباً نقل تحياته إلى رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، ومتقدماً بالتهنئة للشعب الياباني على نجاح طوكيو في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة.

كما أعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بالعلاقات "الوثيقة المثمرة التي تربطها باليابان الصديقة ذات الحضارة والقيم العريقة".

وأكد "اهتمام مصر وحرصها على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين نحو آفاق أرحب من العمل المشترك في العديد من المجالات، خاصةً تلك التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية استغلالاً للفرص الاستثمارية العريضة والمتوفرة حالياً في مصر في مختلف القطاعات، أخذاً في الاعتبار ما تتمتع به الشركات اليابانية في مصر من سمعة طيبة، وخبرة تكنولوجية وجودة صناعية متقدمة".

من جانبه؛ نقل وزير خارجية اليابان إلى الرئيس السيسي تحيات رئيس الوزراء الياباني، مؤكداً أن "اليابان تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيدي التعاون الثنائي والتشاور السياسي، وذلك لأهمية ومحورية الدور المصري في محيطها الإقليمي لترسيخ الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط".

كما أكد وزير الخارجية الياباني تطلع بلاده "لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وزيادة حجم الاستثمارات اليابانية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحركة تنمية شاملة".

وأعرب في هذا السياق عن التقدير لرعاية السيسي "عملية دعم وتسهيل عمل الشركات اليابانية العاملة في مصر وتذليل أية عقبات"، ومشدداً على حرص اليابان على "التعاون مع مصر في دفع عملية التنمية الشاملة".

وأشار إلى "اعتزام اليابان تكثيف جهودها في تنفيذ المشروعات الثنائية مع مصر خاصة في مجالات التكنولوجيا، والطاقة، والنقل، والمتحف المصري الكبير الذي يعد أيقونة للتعاون المشترك بين البلدين، فضلاً عن التجربة الرائدة للمدارس اليابانية في مصر".

وأضاف المتحدث الرسمي المصري أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب المسؤول الياباني عن دعم بلاده للجهود المصرية في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بمنطقة الشرق الأوسط، كما ثمن الجهود المصرية الفاعلة تجاه القضية الفلسطينية وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الاخيرة للأوضاع في أفغانستان.