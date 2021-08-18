موسكو: سفيرنا لدى كابل سيلتقي منسقا لقيادة حركة طالبان

وأضاف كابولوف أنه أجرى أمس الأحد مكالمة هاتفية مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، أن السفير الروسي لدى كابل، دميتري جيرنوف سيلتقى غدا الثلاثاء منسقا لحركة طالبان لبحث أمن البعثة الدبلوماسية الروسية في هذا البلد.

ویذکر أنه قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان مدير الدائرة الآسيوية الثانية لوزارة الخارجية الروسية، ضمير كابولوف: "إن سفيرنا على اتصال مع ممثلي قيادة حركة طالبان. وأبلغني منذ قليل بأنه سيلتقي غدا منسقا لقيادة حركة طالبان لبحث ضمان الأمن بما في ذلك أمن سفارتنا".

وأضاف كابولوف أنه أجرى أمس الأحد مكالمة هاتفية مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان.