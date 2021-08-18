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آية الله رئيسي: إيران ملتزمة بعلاقات الجوار مع أفغانستان

وشدد آية الله رئيسي على التزام ايران بعلاقات الجوار مع افغانستان كما أنها ترصد بدقة التطورات الجاية في هذا البلد.
رمز الخبر: ۵۵۷۱۱
تأريخ النشر: 17 August 2021

أكد الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، ان إيران ملتزمة بعلاقات الجوار مع أفغانستان من خلال رصد التطورات عن كثب.

وخلال اجتماع مع وزير الخارجية قال رئيسي: ان ايران ستواصل الجهود من اجل الاستقرار الذي يشكل الضرورة الاولى في افغانستان اليوم، وباعتبارها دولة جارة وشقيقة تدعو كافة الاطراف الى تحقيق الوفاق الوطني في هذا البلد.

واضاف "من حقّ الشعب الافغاني ان ينعم بالامن والاستقرار والرفاه"، منوها الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر سيادة الشعب الافغاني المظلوم، صنعت على الدوام الاستقرار والامن في هذا البلد.

وشدد آية الله رئيسي على التزام ايران بعلاقات الجوار مع افغانستان كما أنها ترصد بدقة التطورات الجاية في هذا البلد.

وأوعز الرئيس الايراني رئيسي الى وزير الخارجية وأمين المجلس الاعلى للامن القومي بتقديم تقارير تفصيليه عن أحدث المستجدات والتطورات الجارية بهذا البلد.

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