مقتل أفغان تعلقوا بطائرة أمريكية أثناء إقلاعها من مطار كابول

على وقع التطوارات الميدانية التي يشهدها مطار كابول الدولي، انتشر فيديو قيل إنه يظهر لحظة سقوط عدد من الهاربين من أفغانستان عندما حاولوا الفرار من البلاد وربطوا أنفسهم بعجلات طائرة، فيما وثقت مشاهد قيام مواطنين أفغان بالجلوس على جناح طائرة أمريكية أقلعت من مطار كابول.

موقع تابناك الإخباري_وانتشر مقطع آخر يظهر حشوداً ضخمة من مواطنين أفغان يلاحقون طائرة أثناء إقلاعها.

وتكدس مئات الأفغان في مطار كابول في مسعى للخروج من البلاد بعد دخول مسلحي حركة طالبان العاصمة الأفغانية أمس الأحد.

وقال مسؤول أميركي إن الجموع في مطار كابل كانت خارج السيطرة، وإن القوات الأميركية أطلقت النار "لمنع الفوضى".

ويتولى جنود أميركيون السيطرة على المطار للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأميركية ومواطنيهم.

وأكد مصدر أمني إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 13 آخرين جراء إطلاق النار الامريكي العشوائي عغلى المدنيين الأفغان.

وقالت مصادر محلية إن الحشود توجهت إلى المطار بعد انتشار شائعات بين سكان العاصمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أن دولا غربية ستقوم بنقل الراغبين بالهجرة إليها من دون حاجة إلى تأشيرات أو وثائق سفر.

وبعد 20 عاما على طردها من السلطة إثر الغزو الأميركي لأفغانستان، دخلت قوات طالبان أمس الأحد العاصمة كابل، وسيطرت على المقارّ الأمنية والحكومية فيها، وذلك عقب سيطرتها على الولايات الـ33 الأخرى خلال أسبوع فقط.

ووجهت حركة طالبان -بعيد دخول مقاتليها العاصمة كابل- رسائل طمأنة للشعب الأفغاني والمجتمع الدولي بشأن المرحلة المقبلة في البلاد، وأكدت وجود محادثات لتشكيل حكومة شاملة، في حين قال الرئيس أشرف غني إنه غادر أفغانستان حقنا للدماء.

وقبل حلول مساء الأحد، أعلنت الحركة السيطرة على القصر الرئاسي في كابول، وأظهرت صور عددا من عناصر الحركة وهم يتسلمون القصر من موظف بالرئاسة.



