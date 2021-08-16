الطفل محمد شعبان من غزة.. أصيب بقصف إسرائيلي وفقد بصره

فقد الطفل محمد شعبان (8 أعوام) نور عينيه متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، أثناء عودته من السوق برفقة والدته بعد شراء ملابس العيد.

موقع تابناك الإخباري_وجاء فقدانه لعينيه، نتيجة معاناته من ضمور والتهاب شديد في العينين، بحسب الفريق الطبي المتابع لحالته في المستشفيات المصرية.

وقبيل تمكن الطفل شعبان من السفر إلى مصر لتلقي العلاج، عانت عائلته من أوضاع صعبة بعد إصابته، حتى تمت الموافقة على خروجه من غزة إلى مصر في رحلة علاج.

ولقب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الطفل محمد شعبان بالبطل، بعد تداول فيديو يصف فيه نفسه بالبطل.

يشار، إلى أنه ارتقى 65 طفلا شهداء خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، في حين أصيب العشرات بجراح متفاوتة.