الرئيس عون مترئسا اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: نحذر من تسييس مأساة التليل

موقع تابناك الإخباري_ودعا عون إلى "إظهار أقصى درجات التضامن في هذه الظروف الصعبة، والتعالي على الجراح والانقسامات".
وقال الرئيس عون، "سبق وعرضت في الجلسة الأخيرة للمجلس تقريرا عن الوضع في منطقة الشمال، وتحديدا أنشطة جماعات متشددة لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني، وطلبت من قادة الأجهزة الأمنية الاجتماع للتنسيق في ما بينهم واستنتاج الخلاصات ليبنى على الشيء مقتضاه".
وكان الرئيس عون استهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بتقديم تعازيه بضحايا انفجار مستودع المحروقات في بلدة التليل العكارية، وطلب من الأطقم الإسعافية والطبية والاستشفائية أعلى درجات الاستنفار لمواجهة تداعيات هذه الفاجعة.