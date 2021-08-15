إمارة أفغانستان الاسلامية تعلن عدم نيتها دخول العاصمة كابل عن طريق القوة والقتال

أعلنت إمارة افغانستان الاسلامية في بيان ، اليوم الاحد، عدم نيتها دخول العاصمة الافغانية كابل عن طريق القوة والقتال، وأنها أمرت قواتها بالوقوف عند أبواب مدينة كابل وعدم محاولة الدخول إلى العاصمة.

موقع تابناك الإخباري_ وجاء نص البيان كما يلي:

"إن الإمارة الإسلامية بحمد الله وعونه ثم بفضل الدعم الشامل للشعب- قد سيطرت على جميع أرجاء البلد، فإننا نبارك هذا الفتح المبين والنصر العظيم لكافة الشعب.

لكن بما أن عاصمة البلد (كابول) مدينة كبيرة ومكتظة بالسكان، لذا فإن مجاهدي الإمارة الإسلامية لا ينون دخول المدينة عن طريق القوة والقتال، وإنما تستمر الآن محادثات مع الطرف المقابل حيال الدخول إلى العاصمة بشكل سلمي، حتى تتم عملية انتقال الحكم بكل أمان واطمئنان، وحتى لا يلحق أي ضرر بأرواح المواطنين وأموالهم وأعراضهم، وحتى لا تتعرض حياة المواطنين في العاصمة للخطر.

وعليه فإن الإمارة الإسلامية تأمر جميع قواتها بالوقوف عند أبواب مدينة كابول، وعدم محاولة الدخول إلى العاصمة.

وإلى أن تتم عملية الانتقال بشكل كامل، فإن مسئولية أمن مدينة كابول يرجع إلى الطرف المقابل، وعليه القيام به.

كما نكرر من جديد بأن الإمارة الإسلامية لا تفكر في الانتقام من أي أحد، ونعلن العفو والأمان لجميع موظفي إدارة كابول سواء كانوا في القطاع العسكري أو المدني، ولن تتم معاملة انتقامية مع أحد، على الجميع أن يبقوا في البلد، وفي أماكنهم ومنازلهم، وألا يحاولوا مغادرة البلاد.

إننا نريد أن يضم النظام الإسلامي القادم جميع الأفغان من كل الأطياف ومختلف الجهات، وأن تكون لنا حكومة مسئولة تخدم الكل ويتقبلها الجميع".