الجيش الايراني يعلن استعداده لاقامة مستشفيات ميدانية في خوزستان

واشار الى منح الترخيص اللازم للجيش لاقامة مستشفيات ميدانية وقال: نامل بان يبادر الجيش الى اقامة مستشفيات ميدانية في بعض المدن ومنها شوش.

اعلن قائد مقر عمليات لجنة ادارة كورونا في محافظة خوزستان ولي الله حياتي عن استعداد الجيش لاقامة مستشفيات ميدانية في مدن المحافظة.

وقال حياتي في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" الجمعة: ان انشاء المستشفيات الميدانية ياتي بهدف دعم شبكة الصحة والعلاج وادارة المرض في المدن.

واضاف: ان الجيش يقف الى جانب الشعب في جميع الاحداث ومنها مرض كورونا وسيقدم بالمزيد من العزم والارادة مساعدات اكبر لشبكة الصحة والعلاج في البلاد.

واشار الى منح الترخيص اللازم للجيش لاقامة مستشفيات ميدانية وقال: نامل بان يبادر الجيش الى اقامة مستشفيات ميدانية في بعض المدن ومنها شوش.

يذكر ان 17 مدينة في محافظة خوزستان هي الان في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 5 مدن في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) و 5 مدن في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة).

وتم لغاية الان تطعيم مليون و 100 الف جرعة من لقاح كورونا في محافظة خوزستان الواقعة جنوب غرب ايران.