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سعيد يشهد توقيع اتفاقية مع روسيا لإرسال أول رائدة فضاء تونسية إلى المحطة الفضائية الدولية

شهد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقية بين مجمع "تلنات" ووكالة الفضاء الروسية لاختيار وتدريب وإرسال أول رائدة فضاء تونسية إلى محطة الفضاء الدولية.
رمز الخبر: ۵۵۵۳۸
تأريخ النشر: 13 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وتزامن توقيع الاتفاقية مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الذي تحتفل به تونس يوم 13 أغسطس/آب من كل عام.

وشهد توقيع الاتفاقية من الجانب الروسي، رئيس شركة "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، ومن الجانب التونس رجل الأعمال التونسي ومدير مجموعة شركات "تلنات" التونسية، محمد فريخة.

وقد أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد، افتراضياً على مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم في حضور روغوزين وفريخة على الجانب الآخر في موسكو.

وبموجب الاتفاقية بين "روسكوسموس" و"تلنات"، سوف تقوم "روس كوسموس" باختيار وتدريب وإرسال رائدة فضاء تونسية إلى محطة الفضاء الدولية.

وبهذه المناسبة، قال سعيد للمرأة التونسية "أنت ستحلقين في الفضاء، مؤكدا أن تاريخ 13 أغسطس 2021، سيبقى راسخا في تاريخ تونس وفي تاريخ المرأة التونسية التي ستكون من رائدات الفضاء".

وأضاف أن "الشعب التونسي سينطلق نحو أفق أرحب حتى يكون كالنجوم والأقمار في الأرض وفي السماء"، وفق تعبيره.

وتابع: "الاستقلال هو الحرية والسيادة، ولكن حرية المواطنين والمواطنات في دولهم، ولا كرامة ولا سيادة للأوطان إلا بكرامة مواطنيه ومواطنته".

وشدد خلال كلمته على أنه ''لن يترك المرأة التونسية مسحوق تجميل، بل يجب أن تكون فاعلة وأن تكون لها كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مساواة تامة في الحقوق مع الرجل''.

وواصل قائلا: "لقد خرجت المرأة التونسية وكسرت الأغلال لتقف على الوطن حرة مكرمة ومصانة، وها هي اليوم بعد أن قادت الطائرات في الفضاء الداخلي للأرض، تستعد للتحليق في الفضاء الخارجي للكرة الأرضية".

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