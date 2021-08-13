تأجيل جلسة في مجلس النواب للنظر في قضية المرفأ بسبب عدم اكتمال النصاب

أرجأت في مجلس النواب جلسةِ النظرِ بالاتهامِ في قضيةِ انفجارِ المرفأِ بسببِ عدمِ اكتمالِ النصاب.

موقع تابناك الإخباري_لحسابات سياسية وأكثر، فُقد نصاب جلسة مجلس النواب للنظر بالاتهام في قضية انفجار المرفأ .. فأُرجأت الجلسة إلى موعد يُحدد لاحقاً.

الكتل المتغيبة هي: التيار الوطني الحر، القوات، الاشتراكي ومستقلون .. بالاضافة إلى غياب أكثرية نواب كتلة المستقبل وحضور 5 منهم فقط، رغم إعلان الكتلة تأييدها للجلسة .. وهو ما وجد به البعض تفويتاً لفرصة الوصول إلى مسار قضائي محصن للمحاكمة والعدالة .. بعيداً عن الشعبوية، والاستنسابية.

اسئلة وإشكاليات من المؤكد أنها تحتاج إلى توضيح ومسار يصل بها إلى حقيقة واحدة .. كان يمكن لهذا المجلس - سيد نفسه - أن يشكل المنصة القانونية ونقطة الانطلاق الدستورية لها.