رئاستا الجمهورية والحكومة توافقان على عقود نفط موقعة بين بيروت وبغداد

وافقت رئاستي الجمهورية والحكومة اليوم الخميس على اتفاق بيع مادة زيت الوقود وشراء فيول أويل بين بيروت وبغداد.

موقع تابناك الإخباري_ وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية إن رئيسي الجمهورية مياشل عون والحكومة حسان دياب وافقا على طلب وزارة الطاقة والمياه على اتفاق بيع مادة زيت الوقود الموقع بين الجانبين العراقي واللبناني، وعقد شراء فيول أويل الموقع بين المديرية العامة للنفط وشركة تسويق النفط العراقية (SOMO)، وذلك بعد الأخذ برأي هيئة التشريع والاستشارات.

كما تضمنت الموافقة الاستثنائية مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام الاتفاق وعلى مشروع مرسوم بإحالته إلى مجلس النواب.

ووقع لبنان، نهاية الشهر الماضي، عقودا مع العراق، أحدها يتعلق بزيت الوقود، وآخر بإعادة النفط وتكريره، فيما جرى توقيع عقد نهائي لاستيراد مليون طن من الفيول من العراق.

وبحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وقع لبنان يوم السبت 24 تموز/ يوليو 2021 عقدين مع العراق، العقد الأول يتعلق بزيت الوقود، أما العقد الثاني فقد وقع بين شركة "سومو" العراقية، والمديرة العامة لمنشآت النفط في وزارة الطاقة اللبنانية، أورور فغالي، ويتعلق بإعادة النفط وتكريره.

هذا ووقع حينها وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف ريمون غجر، مع الحكومة العراقية في بغداد، العقد النهائي لاستيراد مليون طن من الفيول.

ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد، وقرر حاكم المصرف رياض سلامة يوم أمس رفع الدعم عن الوقود، ما سيعني تضاعف سعر صفيحة البنزين أكثر من 15 مرة عن مستوياتها قبل الازمة.

وتراجعت تدريجيا خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار الكهربائي، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا في بعض المناطق. ولم تعد المولدات الخاصة، على وقع شح الوقود، قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها بدورها إلى التقنين.