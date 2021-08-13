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أول إصابة بفيروس ماربورغ المنتمي الى فيروس إيبولا والصحة العالمية تحذّر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل إصابة بفيروس ماربورغ في غينيا غرب أفريقيا والذي ينتمي الى عائلة فيروس ايبولا .
رمز الخبر: ۵۵۴۵۱
تأريخ النشر: 12 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت المنظمة إن الفيروس الذي تنقله الخفافيش والذي يصل معدل الوفيات الناتجة عنه إلى 88 بالمئة، تم اكتشافه في عينات مأخوذة من مريض فارق الحياة في مقاطعة غيكيدو الجنوبية في غينيا.

وتحدث ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لإفريقيا في منظمة الصحة العالمية، عن قدرة فيروس ماربورغ على الانتشار بشكل واسع النطاق.

ويأتي هذا الاكتشاف بعد شهرين فقط من إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء التفشي الثاني لفيروس إيبولا في غينيا الذي ظهر العام الماضي وأسفر عن وفاة 12 شخصا.

وأضاف مويتي نحن نعمل مع السلطات الصحية لتنفيذ إستجابة سريعة تعتمد على تجربة غينيا السابقة وخبرتها في إدارة فيروس إيبولا الذي ينتقل بطريقة مماثلة ، مشيدا بيقظة العاملين الصحيين في غينيا والتحقيق الاستقصائي السريع الذي أجروه.

ويرتبط فيروس ماربورغ بالكهوف والمناجم التي تأوي خفافيش الفاكهة روزيتوس ، وما أن يصاب به الانسان حتى تنتشر العدوى من شخص إلى آخر عن طريق ملامسة سوائل الجسم أو الأغراض غير النظيفة مثل الإبر الملوثة.

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