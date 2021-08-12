حريق في منطقة جبل علي هو الثاني خلال خمسة أسابيع

أعلنت سلطات دبي اليوم الاربعاء، عن اندلاع حريق في مصنع للمواد البلاستيكية في منطقة جبل علي.

موقع تابناك الإخباري_ وأكدت مؤسسة دبي للإعلام أن فرق الإطفاء تتعامل حاليا مع حادث الحريق، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني والوحدات المختصة نجحت في إخلاء المصنع من جميع العاملين فيه من دون تسجيل أي إصابات.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات تظهر عمود دخان كثيف يتصاعد فوق المصنع.

وأوضحت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي أن الحادث تحت السيطرة وأن الدخان الكثيف ناتج عن احتراق مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال.

وكانت حريق قد اندلع في ميناء جبل علي في 7 الشهر الماضي أدى لمقتل 3 إسرائيليين وإصابة 2 بجروح بالغة في الانفجار بحسب وثيقة سرية صادرة عن شرطة دبي كُشف عنها اليوم الاربعاء، فيما أعلنت أبو ظبي آنذاك "عدم وقوع وفيات أو إصابات في حريق اندلع بحمولة قابلة للاشتعال".

وبينت الوثيقة المصنفة بـ "الهامة جدًا" وجود فريق إسرائيلي مكون من 6 أفراد لحظة وقوع الانفجار في ميناء جبل علي، مشيرةً إلى أن ما جرى نجم عن انفجار قنبلة في إحدى الشحنات المركونة في المرفأ.

وتتحدث الوثيقة عن "دفن بعض الجثث ونقل البعض الآخر إلى بلدانه بإشراف الشرطة بسبب حساسية الموقف".

وميناء جبل علي محطة نقل وتجارة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد أكثر موانئ العالم اشغالا، وهو قادر على التعامل مع حاملات طائرات وكان أكثر موانئ البحرية الأميركية ازدحاماً خارج الولايات المتحدة في عام 2017، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس الأميركية.

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