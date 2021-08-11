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مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يبحث في الخرطوم ملف دارفور

يبحث مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مع المسؤولين السودانيين، سبل التعاون حول ملف التحقيقات المتعلق بدارفور غربي البلاد.
رمز الخبر: ۵۵۳۶۷
تأريخ النشر: 10 August 2021

وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، الثلاثاء، أن خان وصل العاصمة الخرطوم يرافقه وفد من الجنائية الدولية يضم كبير محامي الادعاء جوليان نيكولز، ومستشار المدعي العام توماس لينش ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء داهيرو سانت انا. وتعد هذه الزيارة الأولى لـ"خان" إلى السودان منذ توليه المنصب في 16 حزيران/يونيو الماضي، وتستمر حتى الخميس المقبل.

وذكرت الوكالة السودانية أن خان "سيناقش خلال زيارته مع المسؤولين السودانيين تعزيز سبل التعاون حول ملف التحقيق الجاري المتعلق بدارفور". وأوضحت أن "برنامج المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يشمل لقاء بالدبلوماسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني".

وفي حزيران/يونيو 2020، أبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة فاتو بنسودا، مجلس الأمن بأن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم "كوشيب" (72 عاما)، المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، كما طالبت بتسليم المحكمة 4 متهمين آخرين، بينهم الرئيس المخلوع عمر البشير. ونُقل كوشيب، وهو أحد كبار قادة مليشيا الجنجويد في 9 حزيران/يونيو 2020 إلى عهدة المحكمة الجنائية، بعدما سلم نفسه طواعية إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.

والمطلوبون الـ4 الآخرون هم: عمر البشير (77 عاما)، وأحمد محمد هارون (56 عاما) والي شمال كردفان السابق، وعبد الرحيم محمد حسين (72 عاما) وزير الدفاع السابق، وعبد الله بندة (58 عاما) أحد قادة المتمردين في دارفور. فيما بدأت في 21 تموز/يوليو 2020، أولى جلسات محاكمة البشير، مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير انقلاب 1989، و"تقويض النظام الدستوري".

وفي 2003، اندلع في إقليم دارفور نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة، أودى بحياة حوالي 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

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