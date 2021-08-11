الرئيس الايراني يقدم تشكيلته الوزارية المقترحة للبرلمان مساء اليوم او غدا

انه بعد تسلم قائمة التشكيلة الوزارية سيباشر مجلس الشورى في اطار لجانه التخصصية بدءا من الغد دراسة برامج الوزراء المرشحين.

اعلن عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الاسلامي الايراني حسين علي حاجي دليكاني بان رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي سيقدم للمجلس تشكيلته الوزارية المقترحة مساء اليوم الاثنين او غدا الثلاثاء.

وقال حاجي دليكاني في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس"، انه تم ابلاغ مجلس الشورى الاسلامي بان رئيس الجمهورية سيقدم تشكيلته الوزارية المقترحة مساء اليوم او غدا الثلاثاء للحصول على الثقة.

واضاف: انه بعد تسلم قائمة التشكيلة الوزارية سيباشر مجلس الشورى في اطار لجانه التخصصية بدءا من الغد دراسة برامج الوزراء المرشحين.

واوضح بان اللجان التخصصية ستناقش برامج الوزراء المرشحين خلال اجتماعات تستمر لغاية يوم الثلاثاء القادم.

وتابع حاجي دليكاني قائلا: ان عملية التصويت على الثقة للوزراء المرشحين ستبدا يوم السبت 21 آب/اغسطس.