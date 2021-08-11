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نبيه بري يدعو للاستفادة من ذكرى عاشوراء في كيفية المقاومة ودرء الفساد

كما سلم الوفد بري الهدية التي حملته اياها امانة العتبة الرضوية في مدينة مشهد المقدسة وهي عبارة عن راية الامام علي الرضا.
رمز الخبر: ۵۵۳۴۲
تأريخ النشر: 10 August 2021

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في تصريح بمناسبة العام الهجري الجديد وحلول ذكرى عاشوراء، الى الاستفادة من هذه المحطة في كيفية المقاومة ودرء الفساد.

ویذکر أن نبيه بري، تمنى أن تشكل مناسبتا الهجرة النبوية وذكرى عاشوراء بما تحملان من دروس وعبر في التضحية وهجرة للسيئات محطة في كيفية مقاومة ودرء الفساد في البلاد وصون كرامة العباد.

ودعا بري في بيان، الى إحياء المراسم العاشورائية بما يعزز مناخات الوحدة ويحفظ لهذه المدرسة الرسالية الانسانية خلودها وديمومتها وسموها . وشدد على ضرورة تطبيق اعلى معايير الوقاية والحماية الصحية والطبية من فيروس كورونا خلال احياء هذه هذه المجالس . كما التقى بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفد حركة امل العائد من طهران والذي مثله في مراسم اداء اليمين الدستوري لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي.

وضم الوفد النائب اللبناني ايوب حميد ووزير الثقافة والزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى، وعضو هيئة الرئاسة في حركة امل خليل حمدان وعضو المكتب السياسي طلال حاطوم.

وقد عرض الوفد لنبيه بري فحوى اللقاءات الرسمية التي عقدها في طهران مع عدد من المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية، لا سيما مع رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني السيد محمد باقر قاليباف ورئيس لجنة الدفاع والامن القومي وحيد جلال زادة.

كما سلم الوفد بري الهدية التي حملته اياها امانة العتبة الرضوية في مدينة مشهد المقدسة وهي عبارة عن راية الامام علي الرضا.

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