العميد صباحي فرد: سنرد بشكل ساحق على ادنى اعتداء على اجواء البلاد

إن استخدام الانجازات والأنظمة المصنعة محليا والتي تم انتاجها بأفكار وجهود العلماء الشباب في بلادنا هي بالتأكيد شوكة في أعين الأعداء.

حذر قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الايراني العميد "علي رضا صباحي فرد" بشدة من اي اعتداء على اجواء البلاد وقال: ان ادنى اعتداء على اجواء بلادنا سيواجه برد ساحق من قبل غيارى قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني.

ویذکر ان العميد صباحي فرد قال في تصريح له خلال تفقده مركز قيادة التحكم وموقع صواريخ "مرصاد" في جاسك (جنوب ايران): نحن نرصد أدنى تحرك للعدو على مدار الساعة مشددا على ان ادنى اعتداء على اجواء البلاد سيواجه برد ساحق من قبل غيارى قوات الدفاع الجوي للجيش.

واضاف: إن استخدام الانجازات والأنظمة المصنعة محليا والتي تم انتاجها بأفكار وجهود العلماء الشباب في بلادنا هي بالتأكيد شوكة في أعين الأعداء.

واكد قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الايراني ،"إن القوات المسلحة، وخاصة الدفاع الجوي للجيش، تحرس وتدافع دائما بقوة عن اجواء والحدود البرية والمائية للبلاد ، مبينا ان أنظمة الصواريخ المتمركزة في "جاسك " محلية الصنع وتتمتع بقدرات فريدة في تدمير أهداف المعتدي.