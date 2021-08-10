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المالكي: الانتخابات والاعلام الحر من أهم أسس الديمقراطية في العراق

اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الانتخابات والاعلام الحر هي من اهم اسس الديمقراطية في العراق.
رمز الخبر: ۵۵۳۳۰
تأريخ النشر: 09 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قال المالكي في كلمة له خلال الحفل الاعلامي الذي اقامه ائتلاف دولة القانون مساء اليوم الاثنين ببغداد حول "قيم التنافس الانتخابي" بحضور مجموعة كبيرة من الاعلاميين والصحفيين والمحللين السياسيين: نريد المواطن ان يذهب الى الانتخابات وهو مسلح بكل الحقائق، وهذه هي مسوولية الاعلام الوطني الذي يعمل على توعية الناس وتعريفهم الحقائق وارشادهم لطريق الحق.

واشار الى ضرورة ان يكون الاعلام المهني والعاملين فيه محميين من قبل الحكومة والدولة لانه يعمل في مهمة حساسة ويساهم في توحيد الكلمة وانفتاح العراقيين فيما بينهم ويحثهم على ممارسة الديمقراطية.

وتابع: يجب ان يكون الاعلام محترما وان يتكلم بصدق ويتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه، وان يبتعد عن كل ما من شأنه تهديد وحدة نسيج المجتمع العراقي لان ما يطرحه سيتناقله الناس ان كان بالسوء او بالخير.

واكد رئيس ائتلاف دولة القانون ان الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد مهما قالوا ومهما فعلوا ومهما هددوا، داعيا جميع الشركاء الى الابتعاد عن عمليات تسقيط الاخر او التهديد بالسلاح وعدم الاساءة لهذه العملية الديمقراطية.

وبين ان العملية الانتخابية هي العرس الذي من خلاله تتم عملية حل جميع الازمات التي يعاني منها العراقيين، وايضا تسهم في ايصال من يستحق الوصول الى البرلمان، مطالبا الجميع بحماية العملية الانتخابية من عمليات التسقيط والتزوير والتلاعب.

واردف "اننا نريد من الانتخابات ان توصل لنا الخيرين الذين يتحملون المسوولية ويعملوا على تصحيح المسار"، معربا عن امله في ان يكون البرلمان القادم برلمانا متماسكا وقادرا على تلبية طموح جميع العراقيين.

ووصف المالكي بختام كلمته الانتخابات المقبلة بـ"الحرب بين الواعين وغير الواعين، وبين من يريد أن يبني ومن يريد يهدم العملية السياسية".

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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