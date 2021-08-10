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لبنان..قتيل وعدد من الجرحى بسبب أزمة الوقود

قتل مواطن جراء إشكال وقع أمام محطة للمحروقات في بلدة بخعون بالضنية شمال لبنان، بسبب خلاف على تعبئة الوقود.
رمز الخبر: ۵۵۳۲۷
تأريخ النشر: 09 August 2021

وأشارت مصادر محلية إلى مقتل المواطن م.ع وجرح آخر ب.ع، في إشكال وقع أمام محطة للمحروقات في بلدة بخعون، تطور إلى تضارب بالأيدي والسكاكين وإطلاق نار من سلاح حربي، بسبب خلاف على تعبئة الوقود، لافتة إلى أن "القتيل نقل الى مركز العائلة الطبي في زغرتا، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجروحه".

وكشفت المصادر أنه "على الفور حضرت عناصر من القوى الأمنية إلى المكان، وعملت على تطويق الإشكال"، في حين أفيد لاحقا أن مطلق النار سلم نفسه إلى مخابرات الجيش.

كما لفتت إلى أنه على أثر الاشكال الأول، حصل إطلاق نار قرب منزل هـ.ع في البلدة، وأدى الى سقوط جريحين، وسرعان ما طوق الجيش المكان ونشر دوريات في المنطقة، بينما جرى نقل الجرحى الثلاثة إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم.

وكانت صحيفة "النهار" اللبنانية قد أفادت اليوم، بمقتل شخصين في منطقة التبانة بشمال لبنان، جراء إشكال تطور لإطلاق نار، على خلفية بيع وشراء مادة البنزين في "السوق السوداء".

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