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ميسي غارقًا في دموعه: لم أتصور الرحيل عن نادي برشلونة

قال نجم فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي إنه لم يتصور إطلاقاً أن يرحل عن صفوف النادي الإسباني الذي أمضى في صفوفه أكثر من 20 عاماً، مشيراً إلى إمكانية انتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي لكنه لم يغلق الباب أمام أندية عدة أخرى بحسب قوله.
رمز الخبر: ۵۵۳۲۴
تأريخ النشر: 09 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ صعد ميسي إلى منصة مؤتمره الصحفي الذي عقد امس الاحد، وسط تصفيق الحاضرين قبل أن يجهش بالبكاء وبعد أن تمالك انفاسه قال في مستهل حديثه: "لم اتصور إطلاقاً الرحيل عن برشلونة لأنني للحقيقة لم أفكر بهذا الأمر، كنت أريد وداعاً مع الجميع على أرضية الملعب".

وأضاف ميسي: "هذا العام، كنت أنا وعائلتي مقتنعين بأننا سنبقى هنا، في بيتنا، هذا ما كنا نريده أكثر من أي شيء آخر".

وتابع قائلاً: "لا زلت غير مصدق بأني ساترك هذا النادي وتغيير حياتي، أنا اعشق هذا النادي".

وعن إمكانية انتقاله إلى سان جرمان، قال ميسي: "ثمة إمكانية لذلك لكني لم أوقع مع أحد، أندية عدة أبدت رغبتها، وبالتالي لا شيء مقفل، لا شيء موصد والأمور مفتوحة".

وكان عقد ميسي (34 عاماً) مع النادي الكاتالوني انتهى في 30 حزيران/ يونيو الماضي، وبعد أن توصل إلى اتفاق مع ناديه بتوقيع عقد جديد، لم يتم اعتماده رسمياً بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية تتعلق بقوانين الرابطة الإسبانية لكرة القدم.

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