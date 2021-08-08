الإحتلال يحاول فرض قواعد اشتباك جديدة في غزة

أدت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى رفع مستوى التوتر بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة التي توكد ضرورة تنسيق المواقف بين محور المقاومة لردع الاحتلال.

وجاءت الغارات بزعم الرد على إطلاق بالونات حارقة نحو مستوطنات الاحتلال في إطار ما أسمته المقاومة ردَ الفعل الشعبي على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاستعداد الدائم للاشتباكِ مع الاحتلال.

وبحسب مراقبين، فإن مستوى التنسيق بين المقاومة في لبنان وفلسطين أصبح على مستوى عالٍ ما يجعل إمكانية اشتعال الجبهتين معًا واردة ما يشكلُ رادعاً لجيشِ الاحتلال.

وتحاول سلطات الاحتلال الاسرائيلية تبريد جبهة غزة خشية التطورات على حدود سوريا ولبنان، لكن الموقف الموحد لمحور المقاومة تبدد جهود" إسرائيل" التي عليها أن تحسبَ ألف حسابٍ لمواجهة مفتوحةٍ كما يقول المراقبون.

المصدر: قناة المنار