"هواوي" تصدر نتائجها المالية عن النصف الأول من عام 2021

بلغت إيرادات شركة "هواوي"، عملاق الاتصالات الصيني، 320.4 مليار يوان (حوالي 49.6 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2021، مع هامش أرباح صافية 9.8 في المائة، وفقا للتقرير نصف السنوي الذي أصدرته الشركة أمس الجمعة.

وكالة تبناك الإخبارية_ بالنسبة إلى الأعمال التجارية الرئيسية الثلاث للشركة، بلغت إيرادات أعمال المشغل 136.9 مليار يوان، وإيرادات أعمال الشركات 42.9 مليار يوان، وإيرادات أعمال المستهلكين 135.7 مليار يوان.

وقال رئيس مجلس الإدارة بالتناوب في الشركة اريك شيوي، "لقد حددنا الأهداف الإستراتيجية للأعوام الخمس المقبلة. وإن هدفنا هو البقاء والقيام بذلك بشكل مستدام من خلال خلق قيمة عملية للزبائن والشركاء".

وأضاف أنه "على الرغم من الانخفاض في إيرادات أعمال المستهلكين الذي سببته عناصر خارجية، نحن واثقون بأن يحقق قطاعا أعمال المشغلين وأعمال الشركات نموا مستقرا".