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بعد دعوة النهضة لحوار وطني..

الرئيس التونسي: لا حوار إلا مع الصادقين الثابتين

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الخميس، إنه لا حوار إلا مع من وصفهم بـ"الصادقين الثابتين"، وذلك بعد ساعات من دعوة حزب النهضة إلى إطلاق حوار وطني في البلاد.
رمز الخبر: ۵۵۲۱۰
تأريخ النشر: 06 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قال سعيد خلال استقباله مدير عام ديوان الحبوب بشير الكثيري إنه "لا حوار إلا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب".

وقال سعيد إنه "لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس بالحقوق والحريات" مضيفا أنه "لا مجال للعودة إلى الوراء"، على حد وصفه.

وأضاف الرئيس التونسي أنه "لا مجال للمس بقوت التونسيين، وسيقع تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بقوت المواطن أو يعمد إلى حرق الحقول والغابات".

وأوضح أن "هناك أحرارا وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخا جديدا لتونس".

ودعا مجلس شورى حركة النهضة في وقت سابق، الخميس، إلى إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية وإنهاء تعليق اختصاصات البرلمان.

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرر سعيّد، في 25 يوليو/تموز المنصرم، تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي سعيد السلطة التنفيذية في البلاد ضمن "إجراءات استثنائية" بررها بتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.

لكن بعض الأحزاب وبينها النهضة رفضت تلك القرارات واعتبرتها "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها قوى وأحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".

         

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