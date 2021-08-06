علماء دين في كابول ينددون بدور الولايات المتحدة ويدعون إلى حل تفاوضي للصراع الداخلي

وكالة تبناك الإخبارية_ تم عقد مؤتمر في قاعة مركز ميديا ​​فيو لتحليل الوضع الحالي اليوم الخميس، وانتقد علماء الدين في المؤتمر تواجد الولايات المتحدة في أفغانستان لمدة 20 عاما، ووصفوا شعاراتها حول الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب والمخدرات بأنها "فارغة".

وأكد العماء أن واشنطن "شريك غير موثوق به" ودعوا الأطراف الأفغانية للجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل الصراع المستمر.

وصرح رئيس المجلس الأعلى للعلماء الإماميين في أفغانستان حجة الإسلام جعفري كوندازي أنه "لم يشهد في أي مكان حل الحرب بالحرب وإنهاء الصراع عن طريق الصراع، ودعا الحكومة وطالبان إلى إجراء محادثات لإنهاء الحرب الحالية.

وأكد علماء الدين في هذا اللقاء، أنه مع قدوم أيام عاشوراء وحداد أبي عبد الله الحسين (ع)، فإن ا"لعلماء يقوون روح السلام في أيام محرم الحرام".