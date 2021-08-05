الجهاد الاسلامي: لنضع حدا للعدو الصهيوني وندافع عن جدار الامة العربية

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أحمد المدلل" ان القصف الصهيوني على لبنان هو عدوان على الشعوب العربية ويجب أن يقف الجميع الى جانب الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة".

أضاف المدلل في تصريح لوكالة تابناك للاخبار: "الاعتداء على الجنوب اللبناني هو بمثابة حرب يشنها الاسرائيلي على الشعب اللبناني ولا يمكن للشعوب العربية ان تقبل بهذا العدوان الجديد على لبنان.

وتابع: "يجب وضع الحد للعدو الصهيوني، وعلى الشعوب العربية والشعب اللبناني ان يظل دائما داعما للقضية الفلسطينية التي تدافع عن جدار الامة العربية".: