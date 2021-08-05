وصول 60 طنا من الأوكسجين السائل من إيران إلى مستشفيات البصرة

وصلت أول شحنة من الأوكسجين السائل كمساعدة من إيران، لدعم مستشفيات العراق التي تعاني من النقص الحاد في مادة الاوكسجين، الضروري لإنقاذ حياة مرضى كورونا مع ازياد عدد الاصابات بالفيروس الخطير في العراق.