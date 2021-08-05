وصول 60 طنا من الأوكسجين السائل من إيران إلى مستشفيات البصرة

وكالة تبناك الإخبارية_ أتت هذه المساعدات بجهود القنصلية الايرانية في البصرة ودعم من قبل ممثلية قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي في البصرة.
ودخلت الشاحنات الإيرانية والصهاريج المحملة بالأوكسجين السائل عن طريق منفذ الشلامجة بمساعدة الحشد الشعبي.
ودخل 60 طن أوكسجين سائل الى مستشفيات مدينة البصرة ومستشفيات أخرى في مختلف محافظات العراق.
وقالت مصادر إنه ستكون هناك شحنات اخرى متتالية/ بالتنسيق بين محافظة خوزستان في ايران الى محافظة البصرة.
وأعربت الجهات والكودر الطبية بالعراق عن شكرها للجمهورية الاسلامية لما تقدمه من دعم كبير للعراقيين.