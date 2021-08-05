تسلم المدير العام السابق لمجمع سوناطراك من الإمارات لمحاكمته في قضايا فساد

أعلنت الجزائر أن الإمارات سلمتها المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور، المطلوب في قضايا فساد.

وكالة تبناك الإخبارية_ وثقت مشاهد وصول المسؤول النفطي السابق ولد قدور إلى مطار الجزائر، الأربعاء، محاطا برجال الشرطة ومكبل اليدين.

وتتهم السلطات الجزائرية ولد قدور بتبديد أموال عامة، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة.

ويمثل ولد قدور، قريبا أمام عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى لدى القطب المالي والاقتصادي لسيدي امحمد في قضية سوناطراك 2 وقضايا أخرى ذات صلة بالفساد لا تزال قيد التحقيق.

وبُعيد استقالة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/ إبريل من 2019، تحت ضغط الحراك الشعبي، أقيل ولد قدور من منصبه على رأس أكبر شركة بترولية في أفريقيا.

وفي شباط/ فبراير الماضي، كشف رئيس الحكومة السابق، عبد العزيز جراد، عن صدور أمر بالقبض الدولي ضد ولد قدور.