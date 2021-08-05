النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۰مشاهدات
‍ پ

رئيسي يؤكد على ضرورة خروج القوات الاجنبية من الاراضي السورية

ان الدم الطاهر للشعبين السوري والإيراني قد امتزج ببعضه البعض وان الاواصر بين الشعبين لاتنفصم.
رمز الخبر: ۵۵۱۴۸
تأريخ النشر: 05 August 2021

اكد رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي خلال استقباله رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ ضرورة خروج القوات الأجنبية من الأراضي السورية على وجه السرعة حتى يتمكن الشعب السوري من بدء عملية إعادة اعمار بلاده بقوة وسرعة.

ویذکر ان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي اكد خلال استقباله يوم الاربعاء رئيس مجلس الشعب السوري حموده الصباغ أن سورية تتمتع بشعب صامد ومقاوم وحكومة ثورية وقال: إن الشعب السوري وحكومته قاوموا ببسالة الإرهاب العبري والغربي وحققوا الانتصار.

وشدد الرئيس الايراني على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران ودمشق بما يخدم مصالح البلدين ، وقال: "سنواصل المواكبة والتعاون القائم بين البلدين بقوة ولا توجد قيود على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين ".

وحول التخطيط لإعادة إعمار سورية، قال آية الله الرئيسي: "يجب إخراج بقايا القوات الأجنبية من الأراضي السورية على وجه السرعة حتى يتمكن هذا الشعب من بدء عملية إعادة الإعمار بقوة وسرعة".

كما أحيا آية الله رئيسي بطولات وتضحيات الشهداء الذين سقطوا في مواجهة التيار الإرهابي في سورية والمنطقة سيما الحاج قاسم سليماني.

من جانبه نقل رئيس مجلس الشعب السوري في اللقاء تحيات والتهاني الرئيس السوري بشار الاسد وقال: إن "الشعب السوري وحكومته لن ينسى أبدًا دعم الشعب الإيراني ، وستبقى ذكرى الشهيد الحاج قاسم خالدة في ضمير الشعب السوري".

وأشار صباغ إلى ان ايران وسورية يربطهما مصيرمشترك وقال: ان الدم الطاهر للشعبين السوري والإيراني قد امتزج ببعضه البعض وان الاواصر بين الشعبين لاتنفصم.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الجهاد الاسلامي: لنضع حدا للعدو الصهيوني وندافع عن جدار الامة العربية
السيد رئيسي: برنامجنا النووي سلمي والتدخل الاجنبي هو المشكلة بعينها
ميقاتي: لا مكان للاعتذار حتى الساعة وجلسة اليوم كانت خطوة للأمام
تمييز في التعامل مع ضحايا انفجار المرفأ من لبنانيين وأسر عمال أجانب
الجبهة الديمقراطية: الاعتداء على جنوب لبنان جريمة مخالفة للقانون الدولي
بعد انهيار السدود.. مقتل 16 شخصا في فيضانات شرق البلاد
حريق كبير مجهول الأسباب في المدينة الصناعية بالنبطية جنوب لبنان
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال وينفذون جولات استفزازية
وصول 60 طنا من الأوكسجين السائل من إيران إلى مستشفيات البصرة
الجبهة الشعبية: ما حدث في جنوب لبنان لن يمر والرد سيحضر في الوقت المناسب
غانتس: إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران
تحرك رسمي باتجاه مجلس الأمن بعد العدوان الإسرائيلي والرئاسة تحذر من نوايا إسرائيلية للتصعيد
الحرائق تحاصر محطة للطاقة الحرارية غربي تركيا
الرئيس سعيد يزور الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة: "واصلوا أنا معكم"
الأمم المتحدة تحث على وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الفلسطينية
مصادر:القوات الامريكية تسيطر حتى الساعة على الاجواء الافغانية.. والطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع تنفذ عمليات يوميا
وزارة الخارجية تسلم وزارة الثقافة القطع الاثرية المستردة من واشنطن
الجيش السوري يسقط طائرة تجسس أمريكية من طراز تريتون إم كيو-4 سي في أجواء ريف حلب
بالصورة: قائد الثورة يصادق على حكم تنصيب الرئيس الايراني المنتخب
جيش الاحتلال يعلن إطلاق 4 صواريخ من لبنان ويرد بقصف مدفعي
الاتحاد العام التونسي للشغل يضع "خارطة طريق" للخروج من الوضع الراهن
صباغ يصل طهران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني
الجهاد الاسلامي تبارك للرئيس الايراني الجديد: نأمل الاستمرار بدعم القضية الفلسطينية
بكين: التقرير حول تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان يستند إلى أكاذيب وحقائق مشوهة
كلفة الشحن في مينائي الحديدة وعدن من أغلا الكلفات في العالم
إغلاق البنتاغون مؤقتا بعد إطلاق نار في محطة مترو قريبة
صواريخ ستار الايرانية مجهزة بنظام توجيه ليزري
اول لقاء دبلوماسي للرئيس الإيراني مع وزير الخارجية القطري
مرتكبو جريمة خلدة يخدمون العدو الاسرائيلي عن وعي وإدراك
وزيرا النقل والتجارة يلتقيان بمنسق الشؤون الإنسانية في اليمن