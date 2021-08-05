رئيسي يؤكد على ضرورة خروج القوات الاجنبية من الاراضي السورية

ان الدم الطاهر للشعبين السوري والإيراني قد امتزج ببعضه البعض وان الاواصر بين الشعبين لاتنفصم.

اكد رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي خلال استقباله رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ ضرورة خروج القوات الأجنبية من الأراضي السورية على وجه السرعة حتى يتمكن الشعب السوري من بدء عملية إعادة اعمار بلاده بقوة وسرعة.

ویذکر ان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي اكد خلال استقباله يوم الاربعاء رئيس مجلس الشعب السوري حموده الصباغ أن سورية تتمتع بشعب صامد ومقاوم وحكومة ثورية وقال: إن الشعب السوري وحكومته قاوموا ببسالة الإرهاب العبري والغربي وحققوا الانتصار.

وشدد الرئيس الايراني على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران ودمشق بما يخدم مصالح البلدين ، وقال: "سنواصل المواكبة والتعاون القائم بين البلدين بقوة ولا توجد قيود على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين ".

وحول التخطيط لإعادة إعمار سورية، قال آية الله الرئيسي: "يجب إخراج بقايا القوات الأجنبية من الأراضي السورية على وجه السرعة حتى يتمكن هذا الشعب من بدء عملية إعادة الإعمار بقوة وسرعة".

كما أحيا آية الله رئيسي بطولات وتضحيات الشهداء الذين سقطوا في مواجهة التيار الإرهابي في سورية والمنطقة سيما الحاج قاسم سليماني.

من جانبه نقل رئيس مجلس الشعب السوري في اللقاء تحيات والتهاني الرئيس السوري بشار الاسد وقال: إن "الشعب السوري وحكومته لن ينسى أبدًا دعم الشعب الإيراني ، وستبقى ذكرى الشهيد الحاج قاسم خالدة في ضمير الشعب السوري".

وأشار صباغ إلى ان ايران وسورية يربطهما مصيرمشترك وقال: ان الدم الطاهر للشعبين السوري والإيراني قد امتزج ببعضه البعض وان الاواصر بين الشعبين لاتنفصم.