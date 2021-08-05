الإمارات ترسل طائرتي مساعدات طبية لتونس لدعم جهود مواجهة كورونا

حطّت بمطار قرطاج الدولي في تونس، طائرتان محملتان بكميات من الأوكسجين وآلات تنفس اصطناعي ومكثفات أكسجين وتجهيزات للإنعاش والعناية المركّزة، ممنوحة من قبل الامارات لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة فيروس كوفيد-19، بحسب ما أعلنت الرئاسة التونسة.

وكالة تبناك الإخبارية_ توجّهت الرئاسة التونسية، بفائق الشكر وبالغ الامتنان للإمارات على ما تقدّمه من دعم أخوي متواصل ومدّ تضامني نبيل في هذا الظرف الصحي الصعب الذي تمر به تونس.

وتم تسليم المعدات والمستلزمات الطبية بحضور مديرة الديوان الرئاسي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وزير الصحّة بالنيابة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، وسعادة السيّد راشد المنصوري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس.

وقال السفير الامارات في تونس راشد المنصوري، إن الإمارات تراقب باهتمام وعن كثب تطورات الأوضاع الصحية في تونس، ويأتي هذا الدعم استمراراً لجهودها في تقديم المؤازرة والمساندة لشقيقتها تونس لكسب رهان مجابهة التحديات التي فرضتها الجائحة.