الحرس الثوري ينفي تورط إيران في حادث السفن والقوات المسلحة تحذر من التمهيد لـ "مغامرة"

نفى الحرس الثوري الإيراني تورط قوات إيرانية أو حلفاء لها في واقعة ضد أي سفينة قبالة سواحل الإمارات، الثلاثاء، معتبرا أن ذلك ذريعة "لعمل عدائي" ضد إيران.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال الحرس الثوري في بيان امس إن "القوات المسلحة في إيران وجميع أفرع المقاومة الإسلامية في الشرق الأوسط لا علاقة لها بالحادث الذي وقع في خليج عُمان". وأوضح الحرس الثوري أنه اعتمد في نفيه على المعلومات الواردة من مصادر أمنية.

واعتبر أن هذا الحادث يأتي في سياق تحرك دول غربية بجانب "إسرائيل" بهدف تهيئة الرأي العام للمجتمع الدولي للقيام بعمل عدائي ضد "دولة إيران الشريفة".

وأفادت مصادر خبرية، مساء الثلاثاء، بوقوع حادث لسفينة قبالة سواحل الإمارات، وفي الوقت نفسه أفادت وسائل إعلام أميركية أن أربع سفن فقدت السيطرة في ظل ظروف غير معلومة.

واعلن موقع عمليات التجارة البحرية البريطاني، إن حادثة لا علاقة لها بالقرصنة وقعت قبالة سواحل الفجيرة، داعياً السفن في المنطقة لتوخي الحذر الشديد.

بدورها، حذرت القوات المسلحة الإيرانية مما وصفته بـ "التمهيد لمغامرة"، وقالت إنه يتم الإعداد لها عن طريق ما وصفته بـ "الأخبار الإعلامية الصهيونية والسعودية حول زعزعة الأمن وقرصنة السفن بالمنطقة".

وقال متحدث القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي، في تصريح صحفي، إن تلك الأخبار تندرج ضمن العمليات النفسية للتمهيد لمغامرة.

وتابع: "القوات المسلحة الإيرانية تساهم في تأمين حركة الملاحة ولديها إشراف تام على التحركات المشبوهة وهي على أهبة الاستعداد للرد عليها".

وأكد شكارجي ان "القوات المسلحة الإيرانية تقوم بتقديم المساعدة لتوفير أمن السفن التجارية ومستعدة لإرسال وحدات إغاثة".

من جانبه، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الأحداث الأمنية المتتالية للسفن في الخليج وبحر عمان بأنها مشبوهة تماما، محذرا من اثارة اجواء مزيفة لأغراض سياسية.

وقال خطيب زاده في بيان "نعتبر الأنباء حول الحوادث الأمنية المتتالية للسفن في الخليج الفارسي وبحر عمان بأنها مشبوهة للغاية، ونحذر من خلق أي أجواء زائفة لأغراض سياسية خاصة".

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية التاكيد على "سياسة الجمهورية الإسلامية الايرانية في إرساء الاستقرار والأمن في الخليج الفارسي ومنطقة بحر عمان والحفاظ عليهما".

وأكد أنه "في حالة وجود مشاكل في أنظمة الملاحة، فإن إيران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لتقديم المساعدة والتحقيق في ذلك عن كثب".

واوضح ان القوة البحرية الايرانية تعلن استعدادها لمساعدة واغاثة السفن التي تتردد في المنطقة وتقديم الدعم وخدمات الاسناد البحري عند الحاجة .